i lavori nel dettaglio

Tre grossi interventi, uno dei quali ancora in corso, squadre di Amg Energia impegnate sugli impianti di illuminazione da via Belgio a via Pietro Nenni e 125 punti luce riaccesi. E’ il risultato di alcune delle attività svolte negli ultimi due giorni dagli operatori di Amg Energia Spa. “Siamo impegnati su più fronti, in varie zone della città – spiega l’amministratore unico della società, Mario Butera – con attività di manutenzione ordinaria e programmata ma anche con interventi ordinari legati agli eventi contingenti, come i guasti conseguenza del maltempo”.

Un grosso intervento di riparazione è stato concluso ieri nella vasta zona compresa tra via Belgio, piazza Europa, via Nebrodi, viale Francia. Gli operatori del servizio illuminazione pubblica di Amg Energia hanno riparato e rimesso in funzione il circuito denominato Nebrodi/Francia/Belgio/Monti Iblei/Monte San Calogero e sono stati riaccesi 80 punti luce. Con un altro intervento è stato riparato il circuito a cui sono collegati 15 punti luce in piazza Alcide De Gasperi.

Un terzo intervento di manutenzione è ancora in corso sul circuito Nenni/La Malfa collegato alla cabina denominata “Nuova”: è stato eseguito un primo ripristino parziale che ha permesso di riattivare trenta punti luce delle vie Trabucco, strada alimentata soltanto dal circuito guasto e dove l’impianto era del tutto spento, e di via Pietro Nenni. Oggi i lavori proseguono per la riattivazione delle vie Tranchina e Ugo La Malfa.