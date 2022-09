Illuminazione pubblica, Amg a lavoro per la riaccensione di 75 punti luce

27/09/2022

AMG Energia ha avviato oggi un programma speciale di riaccensione di 75 punti luce a Palermo da corso Pisani a via dell’Orsa Minore. Riguarda alcune porzioni di impianti di illuminazione, che sono rimaste disattive in seguito alla dismissione di pali non più stabili e sicuri e dei relativi dispositivi che ne consentivano il funzionamento.

“Intervento speciale ma c’è emergenza in corso, Comune intervenga”

“Quello avviato è un intervento speciale, non convenzionale, che risolve solo in parte un’emergenza, ma che speriamo sia seguito da una programmazione di risorse comunali dedicate alla ricollocazione dei sostegni rimossi per ragioni di sicurezza, per la presenza di tracce di corrosione – sottolinea il vicepresidente di AMG Energia Spa, Domenico Macchiarella –. Siamo stati costretti a rimuovere pali ormai pericolosi con l’inevitabile conseguenza di disalimentare parecchi punti luce. I sostegni che stiamo installando non sostituiscono i pali, ma consentono di alloggiare i dispositivi che alimenteranno i tratti di impianto per ora disattivi. Ringrazio la direzione Pubblica Illuminazione della società per avere condiviso e sostenuto tecnicamente questa soluzione”.

Riaccensione di 75 punti luce

Il programma speciale, che permetterà la riaccensione di 75 punti luce, è articolato in quattro interventi nelle zone di corso Pisani, di via Sacco e Vanzetti, di cortile Spanò e di via dell’Orsa Minore: si installeranno paline dove riposizionare e riattivare i dispositivi che alimentano porzioni di circuito, in attesa delle attività straordinarie, a carico del Comune, per la ricollocazione dei sostegni rimossi.

I lavori sono stati avviati da corso Pisani e procederanno compatibilmente con le condizioni meteo: qui verrà ripristinato il funzionamento di venti punti luce nel tratto compreso fra via Carmelo Onorato e piazza Indipendenza. A seguire le attività riguarderanno la zona di via Sacco e Vanzetti, Giannotta, Padre Francesco Spoto, allo Sperone, dove verranno riaccesi 29 punti luce. Si passerà, quindi, in cortile Spanò-incrocio via Messina Marine dove verranno ripristinati 13 punti luce e, infine, l’ultimo intervento riguarderà via dell’Orsa Minore sino all’incrocio con via Albiri: verranno riaccesi 13 punti luce.

Allo Sperone un palo dell’illuminazione è finito sulla strada

Non è stato un risveglio tranquillo quello vissuto due giorni fa dai residenti di via Sperone, a Palermo. Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto sulla sede stradale all’altezza dell’incrocio con via Pecori Giraldi. Per fortuna, al momento dello schianto, sul posto non stava transitando nessun pedone e non vi erano mezzi parcheggiati. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato, che hanno chiuso la strada in attesa della rimozione della struttura.

A dare la notizia dell’accaduto è il consigliere della II Circoscrizione Pasquale Tusa. L’esponente di quartiere sottolinea lo scampato pericolo, evidenziando però la necessità di un rinnovamento degli impianti in vaste aree della II Circoscrizione, atteso ormai da anni.