Nell’affascinante mondo dell’architettura e del design degli interni, l’illuminazione gioca un ruolo cruciale. Oltre a garantire una visione ottimale degli ambienti, le luci sono in grado di trasformare gli spazi, creare atmosfere suggestive e influenzare le emozioni di chi li vive. È qui che entra in scena la scienza dell’illuminotecnica, una disciplina che va ben oltre la semplice disposizione di lampade e luci.

LiD, con una solida esperienza di oltre 40 anni nel settore dell’illuminazione, ha affinato l’arte di creare esperienze di luce su misura. Con il suo team di consulenti e light designer, a cui si aggiunge una rete di collaborazioni con architetti ed esperti dell’home design, LiD è un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di illuminazione che vanno oltre la semplice tecnica. L’approccio di LiD è un connubio di competenza e creatività, che fonde illuminotecnica e design per creare ambienti straordinariamente personali.

Nuovo spazio all’illuminotecnica

La nuova avventura di LiD è l’inaugurazione imminente di LiD Ark, uno showroom dedicato esclusivamente all’illuminotecnica per interni ed esterni, che rappresenta un passo avanti verso la creazione di spazi che si adattano alle storie e allo stile quotidiano di chi li vive. Dotato di uno staff competente e preparato, il nuovo showroom di Via Carducci n. 4 a Palermo è l’incarnazione della filosofia LiD: dare vita alla luce. Questo spazio di esposizione, incontro e progettazione è pensato per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano un’illuminazione personalizzata, capace di armonizzare con i gusti, le esigenze e il design degli spazi.

Racconta Gianpaolo Rampolla, fondatore di LiD ed esperto di illuminazione: “Ogni cliente è unico, ogni progetto è un mondo a sé stante. Ecco perché il team di esperti di LiD Ark non solo lavora per comprendere i desideri del cliente, ma è in grado di dialogare con gli altri attori coinvolti nella ristrutturazione, come architetti, tecnici e imprese edili. L’obiettivo è creare un’illuminazione che si fonda perfettamente con la progettazione degli interni e con le esigenze dei professionisti”.

LiD dunque non è solo un punto vendita di lampade di design. Oltre al suo showroom LiD Design ed il nuovo LiD Ark, LiD si estende anche online, con un e-commerce che offre consulenza dagli specialisti LiD. Ciò consente ai clienti di tutto il mondo di accedere a una gamma completa di prodotti e soluzioni di illuminazione.

In sintesi, spiega Rampolla, “LiD non solo vende illuminazione, ma crea esperienze tramite la luce”. LiD Ark è la concretizzazione di questa filosofia, uno spazio in cui la progettazione tecnica e la creatività si fondono per dare vita a un’illuminazione su misura, che risponde alle esigenze di funzionalità, emozione ed estetica. Con LiD, ogni luce contribuisce a creare una storia e ogni ambiente prende vita.