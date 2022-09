Un’imbarcazione con 29 passeggeri in gita alle Egadi è rimasta bloccata in prossimità della banchina del porto. Le eliche del natante erano rimaste impigliate nelle cime della boa di ormeggio che si trova in mare.

La nave era bloccata e non sarebbe mai arrivata in banchina senza l’intervento delle dalle motovedette della Guardia Costiera di Trapani.

Quindici passeggeri sono stati accolti nella motovedetta, gli altri 14 da un gommone privato dirottato dalla sala operativa della Guardia Costiera.

I passeggeri nonostante le forti raffiche di scirocco sono stati portati in porto. L’imbarcazione è stata soccorsa dal personale del porto e libera e infine condotta anche questa in banchina.