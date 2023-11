E' successo al porto di Termini Imerese

Il forte vento ha spezzato gli ormeggi nel porto di Termini Imerese della nave Plutus che la scorsa estate era stata sequestrata dopo un maxi sequestro di droga.

L’imbarcazione è finita senza controllo verso la banchina dove si sta realizzando il nuovo porticciolo turistico danneggiandola. Sono scattate le operazioni di capitaneria di porto e vigili del fuoco che sono riusciti a riportare l’imbarcazione di nuovo in porto e ormeggiarla.

In tanti chiedono adesso che quell’imbarcazione venga trasferita in un altro approdo.

Rimorchiatore perde la nave nelle Eolie



Incidente in mare tra le Eolie Il rimorchiatore perde la nave che traina, a causa delle pessime condizioni meteo-marine. È successo questa notte al largo di Stromboli, dove il rimorchiatore Tedy stava trasferendo una nave della Tirrenia da Napoli ad un porto turco.

A causa dei forti marosi, il grosso cavo di acciaio che collegava il rimorchiatore al traghetto si è spezzato e la nave alla deriva è rimasta in balia delle onde. Ha finito la sua navigazione spiaggiandosi sulla costa di Rometta, fra Spadafora e Villafranca Tirrena, a qualche miglio dai pontili della Raffineria di Milazzo.

A bordo non c’è nessuno ma è necessario procedere alla rimessa in navigazione del traghetto. Il rimorchiatore, invece, è rimasto a Stromboli per ripararsi, considerate, ancora, le pessime condizioni del mare. Sul posto stanno intervenendo i militari della guardia costiera di Milazzo.