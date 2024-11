Il Villino Ida Basile, splendido esempio di architettura Liberty a Palermo, è stato nuovamente vittima di un atto vandalico. Le sue mura perimetrali sono state imbrattate con vernici spray, deturpando ancora una volta questo prezioso gioiello architettonico. Fortunatamente, grazie a un intervento di pulizia e alla successiva applicazione di un rivestimento protettivo realizzato nel 2022 da Legambiente con il supporto di alcune ditte specializzate, la rimozione delle scritte dovrebbe essere più agevole tramite idropulitrice.

Chiesto l’intervento dell’assessore ai Beni culturali

L’intervento di pulizia non è ancora stato effettuato. Legambiente si dichiara pronta a organizzare una nuova operazione di ripristino del decoro del Villino, auspicando un intervento tempestivo delle autorità competenti, come l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e la Soprintendenza di Palermo, per scoraggiare ulteriori atti vandalici.

Un imbecille ha imbrattato i muri del villino

“Da alcune settimane – dice Gianfranco Zanna, responsabile Beni culturali di Legambiente – un altro imbecille ha imbrattato nuovamente con la vernice spray i muri perimetrali del Villino Ida Basile, in via Siracusa a Palermo, uno dei nostri più preziosi gioielli liberty. Per fortuna, da quando nel luglio 2022, per merito di Legambiente che ha trovato la disponibilità di alcune ditte specialistiche, i muri sono stati ripuliti da altre stupite ed orrende scritte, le pareti sono state trattate con un particolare rivestimento che impedisce a queste vernici di essere assorbite. Quindi, adesso occorre solo una normale idropulitrice per rimuoverle. Purtroppo, dopo tanti troppi giorni, ancora non è stato fatto! Se l’Assessorato regionale Beni culturali e la Soprintendenza di Palermo, lo ritengono opportuno, per evitare altri gesti emulativi fatti da altri cretini, siamo pronti ad organizzare un altro intervento per riportare decoro e dignità al prestigioso sito monumentale”.

