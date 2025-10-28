Indagini a Palermo

Imbrattato uno dei murale nella piazza intitolata a Don Pino Puglisi a Palermo. Con alcune scritte è stato danneggiato uno dei tre dipinti che ricorda il martirio del prete ucciso dalla mafia. Sabato sera ne era stato illuminato uno dei tre murales che si trova sulla piazzetta intitolata al prete ucciso dalla mafia nell’ambito dei festeggiamenti per i 125 del Palermo Calcio.















“Questa mattina abbiamo trovato un mulare imbrattato con frasi che dovrebbero ricordare un certo Joshua che forse è scomparso prematuramente – dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Puglisi – Con tutto il rispetto con chi vuole ricordare la dipartita improvvisa di una persona amata, l’atto vandalico sul murale rappresenta un atto di inciviltà. Imbrattare un’opera d’arte rimane sempre un reato e a maggior ragione quando il dipinto ricorda un martire come il beato Puglisi”.

L’opera è stata realizzata dall’artista Igor Palminteri. Sono in corso indagini per risalire ai vandali.