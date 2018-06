dal 9 al 16 giugno

“Proseguiamo l’avventura del Festival del Viaggio a Palermo – ha dichiarato lo scrittore Alessandro Agostinelli, direttore del festival – perché restiamo fedeli alla nostra passione di diffondere la cultura del turismo e del viaggio”.

Ormai da molti anni il primo festival italiano dedicato a chi ama viaggiare trova a Palermo una sede privilegiata per la presentazione di immagini, parole, racconti da tutto il Mondo. In questo 2018 si comincia il 9 e si finisce il 16 giugno, con la collaborazione del Centro Studi Avventure nel Mondo, guidato dalla viaggiatrice Marcella Croce che è l’anima pulsante del festival palermitano.

Le foto di Cuba, una delle isole del Mondo più famose e più visitate in assoluto. E poi tanti incontri per parlare di viaggi, sia a Palermo sia a Mondello. E come sempre anche un po’ di turismo esperienziale, quest’anno attraverso la visita a un importante sito archeologico.

PROGRAMMA

Sabato 9 giugno ore 17.30

Villa Niscemi

ULTIMA CUBA

Viaggio nell’isola della rivoluzione

Inaugurazione mostra fotografica di Giangiorgio Perricone

(La mostra rimarrà aperta dall’11 al 14 giugno,

orario 17/19)

Lunedì 11 giugno ore 21

Centro Studi Avventure nel Mondo, Via Danae 15

Mondello-Valdesi

ORIENTE E OCCIDENTE

Viaggiare per raccontarlo di Marcella Croce

Presentazione del libro per immagini e parole

Martedì 12 giugno ore 10.30

Piazza 40 Martiri (ingresso da Palazzo Marchesi)

BAGNO EBRAICO (mikveh)

Visita guidata a numero chiuso

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: gaia.matteini@libero.it

Martedì 12 giugno ore 18.30

Centro Studi Avventure nel Mondo, Via Danae 15

Mondello-Valdesi

PEDRO PARAMO

di Juan Rulfo

Al caffè letterario si discute del libro Einaudi di Juan Rulfo.

I partecipanti sono tenuti a leggere il libro prima dell’incontro.

Alle ore 20 Potluck con libero contributo di cibi. È necessaria la prenotazione: marcellacroce@gmail.com

Mercoledì 13 giugno ore 21

Centro Studi Avventure nel Mondo, Via Danae 15

Mondello-Valdesi

TAMIL NADU

La Terra degli Dei

Un viaggio nel cuore segreto dell’India attraverso le immagini di Gaia Matteini.

Venerdì 15 giugno,ore 19,30

Kaleidos, via Maqueda 256

TO BE QUADRO QUARTET

Musica choro

Ingresso comprensivo di apericena 15 euro.

Prenotazioni: ticantupalermo@gmail.com – tel 380.5127688 oppure 392.2465871

Sabato 16 giugno ore 10.30

SITO ARCHEOLOGICO E MUSEO DI SOLUNTO

Visita guidata con introduzione storica

A cura di Luigia Di Gennaro, in collaborazione con “Cooperativa Artemisia per il Turismo sostenibile e l’educazione ambientale”.

Ingresso 4 euro

Qui sono indicati gli eventi più rilevanti del Festival del Viaggio. Le prenotazioni, il programma completo, i luoghi e gli orari esatti di ogni iniziativa sono disponibili sul sito www.festivaldelviaggio.it