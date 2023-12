Immigrazione e insularità. Sono stati i temi dell’incontro fra il presidente della Regione Renato Schifani e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in vista istituzionale in Sicilia.

“Quello con la presidente Metsola è stato un incontro cordiale in cui abbiamo affrontato i temi, fondamentali per la Sicilia, dell’immigrazione e dell’insularità” ha detto Schifani nella serata di ieri subito dopo aver ricevuto a Palazzo d’Orléans la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Temi fondamentali per la Sicilia in Italia e in Europa, sui quali il confronto fra il Presidente Schifai e gli attori della scena internazionale dovrà continuare

Tour in Italia

La presidente Metsola nel suo tour istituzionale ha scelto di far tappa anche a Palermo nella giornata di ieri. Ha reso omaggio ai magistrati uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi ha partecipato a vari eventi pubblici tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico all’università. Il tour era partito domenica per una missione di alcuni giorni in diverse città del Mezzogiorno. Di fatto la missione segna l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo giugno. La prima tappa è stata Caserta. Successivamente Metsola ha toccato Lecce, Catanzaro e quindi Palermo. Il tour dedicato al Sud Italia è finalizzato anche a stimolare la partecipazione degli elettori, specie dei più giovani, al voto. Si conclude oggi, mercoledì’ 6 dicembre, a Roma dove Metsola incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La Presidente all’Università ricorda Giulia Cecchetin

“Non posso fare a meno di pensare a Giulia Cecchettin, che era una studentessa come voi, donna brillante, la cui vita è stata stroncata nel peggiore dei modi. Nessuna parola di conforto potrà riportarla indietro. Dobbiamo fare di più” ha detto, fra l’altro, la presidente del Parlamento europeo nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università di Palermo.

“Vi invito tutti a ricordarla non con un minuto di silenzio ma con un minuto di rumore, con un applauso così forte da arrivare a lei”, ha aggiunto la presidente Metsola, che ha poi affrontato i temi di più scottante attualità.