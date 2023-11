Roberta Metsola renderà omaggio a Falcone e Borsellino

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel suo tour istituzionale sarà anche a Palermo. Renderà omaggio ai magistrati uccisi dalla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi sarà presente a vari eventi pubblici tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico all’università. Il tour partirà da domenica prossima in Italia per una missione di alcuni giorni che la porterà in diverse città del Mezzogiorno. La missione segnerà l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo giugno. La prima tappa sarà a Caserta. Successivamente Metsola andrà a Lecce, a Catanzaro e quindi anche a Palermo. Il tour dedicato al Sud Italia è finalizzato anche a stimolare la partecipazione degli elettori, specie dei più giovani, al voto. Si concluderà mercoledì a Roma dove Metsola incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La partenza della missione

La missione di Metsola sarà accompagnata dalla vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno. Quindi si parte domenica con una visita alla Reggia di Caserta. Successivamente interverrà a una conferenza sul “Manifesto di Ventotene e l’Europa” nella sede del consiglio comunale e avrà incontri con i rappresentanti delle organizzazioni anti-camorra. Lunedì 4 dicembre la presidente del Pe sarà a Lecce. Insieme al ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto interverrà a una conferenza sulle sfide per l’Europa e il Next Generation Eu. In serata Metsola arriverà poi a Catanzaro per un incontro con gli eurodeputati della circoscrizione Sud Italia.

A Palermo il 5 dicembre

Il mattino di martedì 5 dicembre, sempre a Catanzaro, vedrà il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Sempre martedì il tour della presidente del Pe farà poi tappa a Palermo. Metsola renderà omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e parteciperà a diversi eventi pubblici. Tra questi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università palermitana. La missione della presidente dell’Eurocamera si concluderà mercoledì a Roma dove avrà un incontro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Like this: Like Loading...