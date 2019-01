l'iniziativa nell'ambito degli eventi "parliamo d'europa"

I numeri reali per sconfiggere i luoghi comuni e il clima di ostilità. “Immigrazione: tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai osato chiedere” è il tema dell’incontro di natura divulgativa, aperto a tutti, per affrontare alcune domande ricorrenti nel dibattito pubblico sull’immigrazione.

L’incontro si terrà all’Istituto Gonzaga di Palermo, domani, 19 gennaio, dalle 16, Sala Loyola, in via Piersanti Mattarella 38-42.

Interverrà Eleonora Milazzo, ricercatrice all’Istituto Universitario Europeo (IUE), e si inserisce nella serie di eventi “Parliamo d’Europa”, programmati dai ricercatori dell’Istituto Universitario Europeo nell’area di Firenze. L’incontro è organizzato col supporto dell’Istituto Gonzaga, della CVX, del Centro Astalli e dell’Istituto Arrupe.

In mattinata, la ricercatrice Eleonora Milazzo sarà al liceo scientifico Cannizzaro per un seminario con gli studenti.