Minorenne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Guidava in modo indisciplinato a bordo di un motorino nel centro di Palermo. E mentre impennava e zigzagava è stato intercettato dalle volanti della polizia che hanno iniziato l’inseguimento. Il tutto è avvenuto due notti fa nella zona del porto e si è concluso con l’impatto di una volante della polizia contro una cancellata in piazza XIII Vittime, non lontano dalla Prefettura.

Bloccato il conducente dello scooter

Il conducente dello scooter, un minorenne, è stato bloccato, multato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dell’accaduto

Stando alla prima ricostruzione, le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Centro, nel corso di un normale servizio di pattugliamento notturno, hanno visto un giovane che correva a bordo di uno scooter. Sarebbe stato impossibile non notarlo visto il tipo di manovre pericolose per sé e per gli altri che stava effettuando. Gli agenti avrebbero intimato l’alt al ragazzo che però, invece di fermarsi, è scappato nel tentativo di fare perdere le proprie tracce ai poliziotti.

Giunti in piazza XIII Vittime il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per terra, a pochi passi dal monumento dedicato alle vittime della mafia, prima di essere bloccato.

In ospedale l’autista della volante

È finito in ospedale, invece, l’autista di una delle volanti che, imboccando una curva ad alta velocità, ha perso anche lui il controllo del mezzo ed è finito contro una cancellata. I due agenti sono stati assistiti dal personale del 118. Uno di loro è stato anche portato al pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Ad inizio maggio inseguimento in viale Regione

C’è un altro arresto dopo l’inseguimento in viale Regione Siciliana a Palermo con un’auto rubata bloccata lungo la carreggiata. Individuato e arrestato anche il secondo passeggero della Renault Megane. L’auto che tre sere fa venne fermata in direzione Catania all’altezza di via Evangelista Di Blasi. A bordo furono individuate due persone sospettate di avere commesso furti tra il palermitano e il trapanese. Non appena i poliziotti bloccarono l’auto i due automobilisti si diedero alla fuga.

Uno fu bloccato quasi subito dagli agenti. I poliziotti adesso hanno fermato anche il secondo un giovane di 24 anni, arrestato anche lui per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.