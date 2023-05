La polizia arresta un uomo

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo dopo un rocambolesco inseguimento a Palermo in viale Regione Siciliana. Diverse volanti e auto degli agenti della squadra mobile hanno bloccato una Jeep Renegade, rubata il giorno prima, con a bordo due uomini che pare avessero commesso alcuni furti fuori città. Non appena la vettura è stata bloccata i due sono scesi e si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a scappare mentre l’altro è stato bloccato.

Le accuse

L’uomo fermato è stato portato alla squadra mobile per accertamenti. Le accuse per lui sono di resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato anche denunciato per possesso di arnesi da scasso e ricettazione visto che della Jeep era stato denunciato il furto giorni prima. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo e per chiarire se lui e l’uomo finito in manette avessero compiuto qualche reato.

