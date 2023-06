A Caltanissetta, Catania ed Enna, opere per quasi 2,2 milioni di euro

Tre impianti sportivi siciliani saranno interessati da interventi della Regione Siciliana. Tre le province interessate: Caltanissetta, Catania e Messina. La Giunta ha dato il via libera ad un cofinanziamento di oltre un milione di euro pari al 50 per cento dei fondi necessari per le opere. L’altra metà sarà garantita dalla ripartizione per il 2022 del Fondo unico nazionale del Turismo (Funt) portando così le somme disponibili a quasi 2,2 milioni di euro.

Amata “Potenziamento impiantistica priorità governo”

“Il potenziamento dell’impiantistica – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata – rappresenta una delle priorità delle politiche del governo Schifani in questo settore. Intervenire nelle strutture, anche dei piccoli centri, significa offrire più occasioni ai giovani per praticare l’attività sportiva e allo stesso tempo promuovere modelli virtuosi di socialità”.

Gli interventi

Dalla sostituzione del manto erboso all’istallazione del fotovoltaico, dalla manutenzione straordinaria alla messa in sicurezza del campo da calcio. Questi in sostanza gli interventi da effettuare.

In provincia di Caltanissetta, saranno finanziati interventi sul complesso sportivo “Michele Dario Carvello” di Delia. Tra le opere previste, ci sono la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio, la realizzazione del manto erboso e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Nel Catanese è prevista, invece, a Mineo la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo polivalente di contrada Nunziata. Il costo per ciascun intervento è stimato in 700 mila euro.

Nel Comune messinese di Nizza di Sicilia, infine, con una cifra di oltre 777 mila euro sarà completato e messo in sicurezza il campo di calcio di contrada Landro.

Ciascun intervento verrà finanziato al 50 per cento dalla Regione Siciliana e l’altra metà dallo Stato, dato che si tratta di progetti inseriti nel Piano degli investimenti finanziato con il Funt.

Impianti sportivi scolastici siciliani, intesa per aprirli ai cittadini

Le palestre delle scuole aprono le porte in Sicilia ai cittadini per ospitare attività motorie e sportive nelle ore extrascolastiche. È l’accordo siglato fra l’assessore regionale dell’Istruzione Mimmo Turano e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro nel febbraio scorso.

L’idea è quella di sfruttare gli impianti e gli spazi sportivi esistenti nelle scuole e aprirli alle attività a prezzi accessibili per le famiglie. L’Ufficio scolastico regionale ha già avviato un primo monitoraggio sulla situazione degli impianti sportivi nelle scuole del territorio per verificarne lo stato e la disponibilità.

Il protocollo prevede, oltre all’affidamento degli spazi in concessione alle società sportive, anche i regolamenti per l’utilizzo degli impianti sportivi che potranno prevedere, tra l’altro, misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, l’istituzione in ogni provincia di tavoli tecnici per l’utilizzo degli impianti a norma e per la promozione di iniziative, composti dai rappresentanti degli enti locali e dell’Opss (Organismo provinciale per lo sport a scuola), dell’ambito territoriale competente, dal Coni, dalla società “Sport & Salute” e dal Comitato italiano paralimpico (Cip).