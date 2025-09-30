Travolto da un mezzo nella sua azienda è morto Raimondo Mamone, 61 anni, titolare di una ditta individuale, nel suo settore era un elettricista esperto molto apprezzato.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di ieri. Raimondo Mamone era impegnato in lavori di ammodernamento tecnologico nella sede dell’azienda di Larderia inferiore. Si tratta di un impianto che si occupa di recupero e trattamento di rifiuti e tra l’altro, di movimento terra, scavi e demolizioni. Cosa è accaduto in pochi tragici istanti, che hanno spezzato la vita dell’imprenditore, è ancora in corso di accertamento da parte della squadra mobile diretta da Vittorio La Torre.

L’imprenditore sarebbe stato travolto da un mezzo in movimento, probabilmente un muletto. Il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza tra le montagne di terra. Inutili i tentativi di soccorso, per l’imprenditore purtroppo non c’è stato nulla da fare. In prima battuta sono intervenuti gli agenti delle volanti, sono poi gli intervenuti gli investigatori della squadra mobile.

La zona è stata transennata per permettere i rilievi necessari a questa prima fase delle indagini, che sono coordinate dalla procura. Sono state sentite anche le persone che si trovavano nell’azienda al momento della tragedia. Nel frattempo sono stati avviati i primi accertamenti alla ricerca di filmati dell’impianto di videosorveglianza della ditta, che potrebbero fornire un contributo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ieri pomeriggio, subito dopo la tragedia, fuori dai cancelli della ditta di Larderia inferiore, sono accorsi in lacrime i familiari, i parenti e alcuni amici ancora increduli e sconvolti da una tragedia così grande che li ha colpiti all’improvviso. Sarà ora l’inchiesta, avviata dalla procura, a chiarire i contorni della vicenda ed eventuali responsabilità.