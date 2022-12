Paul Klotz, già presidente, lo affiancherà come vicepresidente

Gianni Cavalieri (Despar Sicilia), operatore di lungo corso nel settore della distribuzione, in Despar dal 2012, già vicepresidente, è stato nominato presidente di Despar Italia.

Paul Klotz, sino a ora presidente (in carica dal 2016), lo affiancherà nel ruolo di vicepresidente. Ha lasciato la carica per gli onerosi impegni di lavoro a livello europeo a seguito della sua nomina nel board di Spar Austria. Per aver contribuito allo sviluppo, all’affermazione e alla reputazione positiva di Despar Italia, con acclamazione ne è stato confermato consigliere.

Due nuovi consiglieri

Dopo la recente trasformazione in società consortile, il consiglio di amministrazione di Despar Italia vede anche, nel corso di quest’anno, oltre al rinnovo delle cariche apicali, l’ingresso di due nuovi consiglieri: Marco Fuso (Despar Nord Ovest) e Francesco Montalvo (Despar Nord Est) che, insieme a Pippo Cannillo (Despar Centro Sud), Fabrizio Colombo (Despar Sardegna) e Toni Fiorino (Despar Messina), completano il Consiglio d’Amministrazione.

Le parole di Cavalieri

Queste le parole che il nuovo presidente Cavalieri ha rilasciato in occasione dell’attribuzione del nuovo incarico: “La mia è una nomina in continuità che non modifica in alcun modo i positivi equilibri raggiunti e avendo dedicato buona parte della mia (ormai lunga) carriera alle aggregazioni, non potrò che favorire maggiori e più strette sinergie tra le Società consorziate ai fini dell’unità di Despar, il suo sviluppo e l’ulteriore crescita della marca privata tesa alla maggiore soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti e quale elemento di distinzione rispetto ai mercati di riferimento. Tutto ciò sarà agevolato dalle qualità dei miei colleghi Consiglieri i quali, ognuno per le proprie specificità, mi affiancheranno per il perseguimento degli obiettivi cui teniamo”.