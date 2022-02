Il progetto social e web con 7 food blogger

Despar sulla Sicilia. Ancora una volta punta. Rafforzando il legame con l’isola attraverso la valorizzazione della cucina tradizionale, la scoperta di ingredienti tipici, il calore e la passione del suo popolo.

Nasce, così, il progetto social e web “Pignata e Cuppino”, un nuovo viaggio alla scoperta della straordinaria e ricca tradizione culinaria siciliana attraverso 7 food blogger che, con il loro amore per la cucina ed il loro talento, guideranno il pubblico alla riscoperta di sapori e profumi della nostra terra, proponendo le loro versioni di alcuni tipici piatti, sia tradizionali che rivisitati.

Despar racconta la Sicilia a tavola

Dopo aver conosciuto luoghi caratteristici, tradizioni popolari, personaggi illustri siciliani, usi e costumi dell’isola, Despar ora racconta la Sicilia a tavola, insieme alla qualità dei prodotti a marchio, vere eccellenze che guardano anche alla territorialità.

Come un cammino che tocca diverse tappe, “Pignata & Cuppino” è un percorso gastronomico, un itinerario che porta il visitatore ad esplorare luoghi, persone, storie, sapori e profumi capaci di sprigionare curiosità e voglia di prendere le “pignate ed i cuppini” conservati in cucina per portare in tavola tutto il gusto della propria terra.

Ogni mese una tappa diversa

Ogni mese una tappa diversa, un food blogger, un luogo, una video ricetta, tanti prodotti Despar di alta qualità, un’esperienza. Sette i talenti selezionati per questo progetto che sarà poi distribuito sui canali social e sul web all’interno del sito www.desparsicilia.it dove saranno disponibili anche le singole ricette con tutti i dettagli per replicare facilmente a casa i prelibati piatti della tradizione.

I protagonisti di questo percorso, tutti amanti del buon cibo, mostrano sempre grande rispetto verso le materie prime utilizzate e verso la propria terra.

Ognuno ha le sue peculiarità e, sui propri canali, racconta la cucina in modo diverso. C’è “Vasa Vasa Kitchen”, l’espansiva ed esuberante Alba. Di origine palermitana, ama il buon cibo e adora i dolci, da preparare e da mangiare! Le piace viaggiare e non vede l’ora di intraprendere questo nuovo percorso. La poliedrica Barbara Conti di Scicli, alla guida del blog “Fantasia in cucina” su Giallo Zafferano, da molti anni presente sul panorama culinario ragusano con iniziative e collaborazioni importanti. Amante della fotografia, adora da sempre il buon cibo della tradizione siciliana e custodisce con cura le ricette che le ha tramandato la nonna.

I sette food blogger

Michelangelo Mascellaro è il narratore di “Cibo e leggende”, curioso e fantasioso, racconta la Sicilia non solo attraverso i suoi tesori enogastronomici, ma anche seguendo le leggende e le storie legate al cibo. Dietro a “Cucinare chiacchierando” c’è invece la vulcanica Monica Vitale, che adora girovagare per l’Italia alla scoperta di nuovi gusti, ed ama, con simpatia ed eleganza, condividere la propria passione per il buon cibo svelando consigli, curiosità e suggerimenti utili.

Sono invece due sorelle, Anna e Sebastiana, le curatrici di “Pasticciando insieme”. Due riflessive sognatrici con la passione per il cibo, il mare ed i libri, guidate dalla voglia di sperimentare sapori sempre nuovi. Ed infine la razionale e appassionata Daniela Pennisi, l’esperta di panificati e dolci di “Storie Farinose”. Il suo blog nasce dall’esigenza profonda di “raccontare” una ricetta, la sua storia, il contesto in cui è nata, e soprattutto le emozioni che suscita.

“Abbiamo deciso di entrare nelle cucine di casa, come del resto facciamo ogni giorno con i nostri prodotti che vanno sulle tavole di centinaia di migliaia di consumatori – spiega Concetta Lo Magno, direttrice dell’area marketing di Ergon – in passato abbiamo coinvolto chef e cuochi in alcuni progetti destinati anche ai giovani consumatori. Questa volta abbiamo pensato di rendere protagonisti i food blogger siciliani che con passione e amore, con modalità diverse, raccontano la cucina dell’isola e delle tradizioni. Quelle che, come Despar Sicilia, vogliamo portare avanti con l’obiettivo di recuperarle e tramandarle ulteriormente. Grazie alle loro ricette, al calore e alla simpatia che contraddistingue il popolo siciliano, saremo tutti pronti a prendere “Pignata & Cuppino” per questo progetto che ci accompagnerà alla scoperta di una Sicilia gustosa e curiosa”.

Curiosità sulle località siciliane, aneddoti legati alle feste dei santi patroni, usanze delle festività più importanti, ricette tipiche delle varie ricorrenze, ma anche tanto divertimento, questo e molto altro sarà dunque il progetto “Pignata & Cuppino” firmato Despar Sicilia.