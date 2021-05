Imprese ancora chiuse

Confcommercio Palermo ora chiede riaperture dopo il caso della festa di Milano

ora chiede riaperture dopo il caso della festa di Milano Lavoratori del settore eventi indignati dopo la festa scudetto dell’Inter

Protesta del mondo wedding, moda, eventi e delle discoteche

“Festeggiare uno scudetto in piazza è diventata un’attività essenziale? I tifosi di una squadra di calcio hanno un particolare codice Ateco?”. Se lo domandano, con grande indignazione, i presidenti di tutte le categorie legate al settore eventi, aderenti a Confcommercio Palermo. Le immagini di piazza Duomo a Milano stridono con la situazione del settore, ancora “chiuso per Covid” anche dopo l’ultimo decreto.

Imprenditori palermitani furibondi

Maurizio Cosentino, presidente di Assocom e delegato di Confcommercio per tutti i settori che riguardano l’organizzazione di eventi racconta di aver ricevuto decine di messaggi da parte d’imprenditori furibondi dopo la festa scudetto dell’Inter. “Siamo stati abbandonati dallo Stato – dice – senza sostegni economici, senza la sospensione del carico fiscale e tributario e senza prospettive a breve e medio periodo, considerato che nel decreto ancora nemmeno si parla di riaperture per i nostri settori. Seppure in sicurezza e con protocolli precisi, che sono una garanzia”.

In tanti fanno i conti con paralisi delle loro attività

Intanto Migliaia di persone, tra imprenditori e dipendenti già allo stremo, dovranno fare i conti con l’ennesima paralisi delle loro attività. “Lo Stato – rincara Daniela Cocco, presidente dell’Associazione Stilisti e Marchi di moda – ci tiene fermi per due stagioni, come se fossimo noi gli untori e poi consente assembramenti come quello di Milano, tanto prevedibile quanto pericoloso. Siamo indignati. Chiederemo un incontro urgente ai rappresentanti della Regione affinché si facciano portavoce a Roma della nostra situazione e delle esigenze del nostro settore che rappresenta una voce importante per l’economia della Sicilia. Non possiamo accettare ulteriori restrizioni, peraltro immotivate”.

Protesta dei fioristi

“In 30.000 – osserva Gioacchino Vitale, presidente dei Fioristi di Confcommercio – possono stazionare in una piazza, abbracciandosi, senza rispettare le distanze di sicurezza, spesso anche senza nemmeno la mascherina, con il solo obiettivo di festeggiare un successo calcistico; nella vita “reale”, invece, la vita che riguarda migliaia di imprenditori a cui è stato negato il diritto al lavoro, si discute sulle distanze da mantenere in occasione delle cerimonie o della pericolosità degli eventi che peraltro sono regolamentati da rigidi protocolli. Una discriminazione insopportabile”.

Catering fermi da oltre un anno

“Le attività di catering e banqueting – sottolinea Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo – sono state letteralmente azzerate e insieme a loro tantissimi imprenditori che lavorano nel settore eventi e garantivano il lavoro a migliaia di lavoratori, spesso occasionali e senza tutele sociali. Molti di questi rischiano di non riaprire più”.

E il wedding attende

“Da Milano è arrivato uno schiaffo alla nostra dignità e al nostro lavoro – aggiunge Michela Cannatella, presidente della Wedding Planner Confcommercio Palermo -. Sprechiamo fiumi di parole per convincere i nostri clienti a resistere, ad aspettare e a rimodulare i loro progetti nel rispetto di regole precise e poi dobbiamo fare i conti con queste manifestazioni scellerate, rese possibili dalla totale assenza di controlli. Abbiamo protocolli e linee guida già pronti per la ripartenza perché siamo abituati a lavorare d’anticipo ma lo Stato deve permetterci di ripartire”.

Al coro delle proteste i locali da ballo

“Nonostante la chiusura delle nostre attività – aggiunge Vincenzo Grasso, presidente del Silb locali da ballo – i contagi sono aumentati per tutto l’inverno, è evidente che non sono i nostri settori a favorire la diffusione del contagio e che occorre ripensare misure più efficaci senza limitare il diritto al lavoro e alla libera impresa. Proprio per questo stiamo lavorando a nuovi protocolli che garantiscano l’apertura delle nostre attività con la sicurezza dei clienti. Faremo di tutto per salvare la stagione”.