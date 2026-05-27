La Sicilia ha messo in piedi un modello di sviluppo economico che mette al centro le persone, le imprese e i territori. Un modello che sta dando frutti. E’ quanto ha raccontato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo intervenendo agli Stati generali della Cooperazione in Sicilia.

Fare imprese creando valore economico per il territorio

“Le cooperative siciliane dimostrano ogni giorno che è possibile fare impresa creando valore economico e, allo stesso tempo, coesione sociale. È un modello che parla di lavoro, comunità e sviluppo vero dei territori” ha detto Tamajo, durante il suo intervento agli Stati generali della cooperazione siciliana promossi dalle principali organizzazioni cooperative dell’Isola.

Nel corso dell’incontro, Tamajo ha sottolineato il peso strategico del comparto nell’economia siciliana, evidenziandone la capacità di generare occupazione, servizi e opportunità soprattutto nelle aree più fragili della regione. “La cooperazione – ha detto – spesso arriva dove altri modelli economici si fermano. Tiene vive le comunità, sostiene le famiglie, crea occasioni per i giovani e contribuisce a dare stabilità al tessuto produttivo siciliano”.

La Regione sostiene il settore

L’assessore ha poi ribadito l’impegno della Regione nel sostenere il settore attraverso misure dedicate a innovazione, investimenti e crescita delle imprese cooperative.

“Il nostro compito – ha concluso Tamajo – è creare le condizioni affinché queste realtà possano continuare a crescere e competere. La Sicilia ha bisogno di un’economia che non lasci indietro nessuno e la cooperazione rappresenta una delle espressioni più concrete di questa visione”.