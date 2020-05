Verrà presentato in anteprima il 22 maggio su YouTube, insieme al video, “Vendetta”, l’attesissimo singolo di Skinny, giovane rapper siciliano che a soli 17 anni fa già numeri da capogiro.

Basti pensare che “Pregiudicati”, singolo d’esordio, ha raggiunto i 2 milioni di views su YouTube, dove il canale del rapper totalizza migliaia di iscritti. Altro pezzo che ha superato il milione è “Criminale”, con 1,2 milioni di visualizzazioni.

Grande aspettativa quindi per l’ultimo lavoro, “Vendetta”, che sarà online su tutte le piattaforme mercoledì 27 maggio. Il video e la canzone raccontano il bisogno e la voglia di Skinny, nome d’arte di Noà Magro, di vendicarsi nei confronti di chi non ha creduto in lui, di chi lo ha giudicato senza conoscerlo, di chi gli ha tolto qualcosa. La canzone è cruda, come nel suo stile, ma nello stesso tempo riflessiva. Una sorta di viaggio interiore alla scoperta di Skinny, in cui l’artista spiega il motivo per cui ha scelto di fare della musica la sua ragione di vita.

Il video, interamente girato in casa durante la quarantena, risulta molto cinematografico e si apre con un monologo tratto dalla serie tv Vikings, in cui il giovane rapper siciliano si rispecchia. E proprio il lockdown ha dato all’artista una spinta in più per lavorare sodo sulla sua passione, la musica.

Dopo i primi giorni di tranquillità, in cui Noà ha staccato la spina dal mondo esterno e ricaricato le batterie, si è infatti concentrato sul lavoro. Approfittando dei mesi trascorsi in casa anche per consolidare il rapporto con i suoi fan, attraverso dirette Instagram con cui si è potuto avvicinare a tutti quelli che lo ascoltano, conoscerli meglio e interagire con loro.

Sono già migliaia i ragazzi e le ragazze che lo seguono e che dal nuovo singolo si aspettano “il fuoco”, come gli scrivono sulla pagina Instagram. E non vuole fermarsi Skinny, pronto a cavalcare l’onda del successo con nuovi brani da lanciare nelle prossime settimane. E, appena sarà possibile, live per incontrare dal vivo i suoi follower e godersi, finalmente, il successo e la celebrità.