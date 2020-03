Bloccato dai falchi della squadra mobile

La Polizia di Stato ha arrestato Francesco Paolo Giunta, 40 anni, Palermitano, accusato di trasporto e detenzione di droga. In autostrada sulla Palermo Catania nei pressi dello svincolo di Villabate è stato bloccato.

A bordo della vettura sono stati trovati oltre 40 chilogrammi di hashish. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Palermo.

La droga era stipata in due trolley riposti nel portabagagli dell’auto. È scattato il sequestro della droga e l’arresto di Giunta.

Sono in corso ulteriori indagini della Squadra Mobile per tracciare le rotte seguite dallo stupefacente, come fosse giunto nelle mani di Giunta e a quale piazza di spaccio fosse destinato.

L’arresto ieri nei pressi dello svincolo autostradale di Villabate, all’alba di ieri, i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno notato la scriteriata condotta di guida, irregolare e nervosa, del conducente di una monovolume.

Gli agenti hanno intimato pertanto l’“Alt Polizia” e fermato il mezzo; hanno quindi effettuato un controllo dei documenti, successivamente estesosi alla perquisizione del mezzo, in ragione della tensione e dell’atteggiamento sospetto evidenziati dal conducente.

L’intuizione e i sospetti dei poliziotti si sono in breve rivelati esatti: stipati all’interno di due trolley riposti nel portabagagli dell’auto, erano infatti occultati ben 430 panetti di hashish del peso di 100 grammi, cadauno. Immediato è scattato il sequestro della droga e l’arresto dell’uomo.