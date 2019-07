I carabinieri hanno arrestato il gambiano Moustapha Biteye, 29 anni e i nigeriani , Jolomi Ogbanghankomi e OGBEGIE Jennifer Ogbegie di 30 e 25 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso dei controlli per prevenire le stragi del sabato sera nella zona di Cefalù i militari hanno bloccato un auto. Nel corso della perquisizione sotto il sedile del conducente sono stati trovati due chili e mezzo di hashish. La droga è stata sequestrata.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per Biteye, i due nigeriani sono stati rimessi in libertà.

L’esito dei controlli è stato di 2 patenti ritirate, 2 autovetture e 2 motoveicoli sequestrati, inoltre sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 3500 euro circa, ed infine, tre persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono state segnalate all’ufficio territoriale del governo di Palermo, quali assuntori di sostanze stupefacenti.