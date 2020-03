Nascondevano la droga negli slip girando in auto allo Zen di Palermo. Con l’accusa di detenzione di stupefacenti i carabinieri hanno arrestato Antonino Taormina di 32 anni e Filippo Miranda 30 anni bloccati in via Senocrate d’Agrigento dai militari a bordo di una vettura con addosso 100 grammi di cannabis.

Visto che sono stati trovati fuori dall’abitazione per i due giovani è scattata anche la denuncia per il mancato obbligo della quarantena per l’emergenza coronavirus.

I due si trovano ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.