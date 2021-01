In casa 50 grammi di cocaina e 900 euro, arrestato palermitano

Ignazio Marchese di

08/01/2021

La polizia di Stato ha arrestato B.A., palermitano di 57 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Porta Nuova hanno bloccato un cliente che aveva appena acquistato una dose dentro un appartamento in una palazzina ad Altarello a Palermo. Nel corso della perquisizione in casa hanno trovato 50 grammi di cocaina nascosta in cucina e 900 euro in contanti.

