Intervento degli agenti del commissariato Oreto

La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Battaglia, 22 anni, sorpreso nel suo appartamento nella zona di Bonagia a Palermo con un chilo e 200 grammi di marijuana. Gli agenti del commissariato Oreto lo hanno sorpreso anche grazie all’ausilio del cane antidroga “Yndira” che ha segnalato in maniera inequivocabile la possibile presenza di stupefacente.

Nell’appartamento sono state trovate 290 dosi di marijuana confezionate in bustine, 4 bilancini di precisione, un termometro digitale, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 270 euro in banconote.

Un ulteriore quantitativo di stupefacente è stato trovato di una busta in plastica nascosta dentro un bidone in terrazzino e un’altra busta in un altro bidone nel giardino.

La droga è stata sequestrata. Battaglia è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.