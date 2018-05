Blitz degli agenti dell'Antidroga e del commissariato Zisa

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Cambuca, 50 anni palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti nel corso di alcuni controlli hanno circondato una palazzina in via Porcelli a Palermo. Più volte hanno bussato per fare aprire la porta d’ingresso.

Alla fine Cambuca ha aperto. I poliziotti dell’antidroga insieme ai colleghi del commissariato Porta Nuova, hanno trovato sotto la finestra dell’abitazione dell’uomo due buste di nylon con dieci chili di hashish.

Cambuca ha ammesso di avere cercato di disfarsi della droga visto il numero di agenti attorno all’abitazione. Sono in corso indagini.