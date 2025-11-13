Nascondeva nel suo appartamento due pistole, dosi di cocaina, quasi un panetto di hashish, oltre 500 euro in contanti e due pistole su cui sono in corso accertamenti.

La polizia ha denunciato la scorsa notte, alla Zisa a Palermo, un ragazzo di 15 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo la perquisizione dell’abitazione in cui vive con il resto della famiglia.

Gli agenti di polizia hanno sorpreso sotto casa del ragazzo un giovane che aveva da poco acquistato delle dosi di droga. Saliti in casa hanno trovato la droga e le pistole sulle quali sono in corso accertamenti.