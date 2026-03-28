Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 66 anni che nascondeva sotto il letto, in un monovano ricavato in un casolare, quasi 24 chili di hashish. L’arresto è avvenuto in via Santicelli.

Il palermitano è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in una cella del carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Gli agenti dei Falchi hanno trovato nel corso della perquisizione 250 panetti di droga. Il gip ha disposto i domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Vincenzo Giambruno, ha sostenuto che si trattava di una vecchia partita di hashish.

L’avvocato ha chiesto e ottenuto di eseguire una perizia per stabilire se la droga avesse perso il suo principio attivo.