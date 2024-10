Un Fiat Forino di un commerciante a Montelepre (Palermo) è andato in fiamme la scorsa notte. Le fiamme sono divampate in via Carso dove era parcheggiato il mezzo dell’ambulante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per accertare le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista.

Le fiamme sono divampate in via Carso, traversa di via Montegrappa e una delle parallele della principale via Roma. Si propende per il possibile raid doloso. Ad intervenire intorno alle 2 i vigili del fuoco che hanno accertato la possibile presenza di una miccia che ha innescato il rogo. Nel verbale di intervento si parla di incendio “verosimilmente doloso”.

Ad andare in fiamme un autocarro Fiorino di proprietà di un commerciante di 72 anni, oggi in pensione. Il veicolo è andato completamente distrutto. Ad indagare i carabinieri. Nella strada dove è accaduto il rogo non si trova alcuna postazione di videosorveglianza. L’ambulante di Montelepre ha detto agli inquirenti di non aver mai ricevuto minacce di alcun tipo.