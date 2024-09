Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in una zona incolta di località Tre Croci, vicino il centro dell’isola di Favignana. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni di un residence; a scopo precauzionale è stata fatta evacuare una sessantina di persone. Sul posto è intervenuta l’autobotte del Comune, presenti anche i carabinieri e la polizia municipale.

Una squadra dei vigili del fuoco è giunta da Trapani con i mezzi nautici della sezione navale del porto del capoluogo. Nella zona sorvola anche un elicottero con la sacca d’acqua per aiutare a spegnere le fiamme.

L’incendio nel Catanese

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 13,00 di oggi in un laboratorio di tappezzeria situato al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio nel centro di Acireale (CT).

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto l’intero locale ed i fumi ed i prodotti della combustione hanno invaso anche l’appartamento soprastante.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania con il supporto di un’autobotte ed un automezzo logistico inviati dalla Sede Centrale, hanno domato le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti.

Un uomo che lavorava all’interno della tappezzeria ha riportato ustioni agli arti superiori ed intossicazione da fumi, un’altra persona residente al piano superiore della bottega è rimasta intossicato dal fumo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del Servizio 118.

Sul posto sono intervenuti anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

Fiamme vicino all’autostrada

Poco dopo mezzogiorno, un incendio ha coinvolto un veicolo sul viale Mediterraneo, diramazione dell’autostrada A18, sulla corsia in direzione San Gregorio.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura Audi A2 ha preso fuoco. I vigili del Fuoco giunti dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. L’ occupante del veicolo si è messo in salvo prima che le fiamme si sviluppassero e coinvolgessero l’intero veicolo..

Sul posto i sanitari del Servizio 118, e per i rilievi di competenza, personale della Polizia Stradale. Lunghe code si sono verificate lungo l’arteria che è rimasta chiusa fintanto che non sono state ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità.

