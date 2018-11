Sono numerosissimi gli interventi effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in provincia, in relazione alla situazione di emergenza dovuta alle avverse condizioni metereologiche.

Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle Compagnie Carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi.

Interi nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai Carabinieri dalle proprie case o da autovetture rimaste bloccate (ed in alcuni casi quasi sommerse) in strada dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi esondati.

Nella notte i militari hanno effettuato anche il salvataggio di due persone lungo la stradale 189, tra Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia dove il torrente Platani è esondato. Gli occupanti delle autovetture sono stati tratti tutti in salvo dai caraninieri della compagnia di Lercara.

