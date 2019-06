Cattedrale di Palermo gremita per un ricordo che ha il sapore di un funerale senza bara, quello di Sebastiano Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, archeologo di fama internazionale morto nel tragico incidente aereo in Etiopia.

La celebrazione è iniziata puntualmente alle 17, in una Cattedrale colma di gente, fra assessori e rappresentanti delle istituzioni, ma anche tanti cittadini, colleghi e studenti universitari. Tra i presenti, naturalmente, la moglie di Tusa, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Accanto a lei, il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Per tutta la giornata di oggi bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici in segno di lutto mentre in Cattedrale la messa in suffraggio è stata celebrata dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

Dopo la funzione religiosa, a Palazzo d’Orleans, la commemorazione vera e propria con gli interventi commemorativi del governatore Nello Musumeci, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del rettore dell’Università Fabrizio Micari, dello scrittore Valerio Massimo Manfredi e della giornalista Donatella Bianchi.

LEGGI ANCHE LE POLEMICHE PER IL DOPO TUSA