Il ragazzo, accompagnato, dai genitori ammette responsabilità

Un’anziana di 84 anni è stata investita in via Gustavo Roccella a Palermo da un ragazzo di 17 anni a bordo di un’Honda Sh che non aveva la patente e l’assicurazione. Dopo l’impatto è fuggito, ma poi accompagnato dai genitori ha ammesso le sue responsabilità agli agenti della polizia municipale.

La donna è stata ricoverata al Civico, in gravi condizioni. La prognosi è riservata. Il ragazzo è stato denunciato.

L’incidente

Erano all’incirca le 18 quando l’anziana (C. O. le iniziali) stava attraversando la strada all’altezza del civico 61/D. Dopo essere scesa dal marciapiede, l’84enne ha fatto in tempo a muovere i primi passi quando è stata investita dal diciassettenne che percorreva la strada in direzione di viale Regione. Nonostante il tentativo di frenata, l’impatto è stato molto violento e il pedone è stato scaraventato sull’asfalto.

Il conducente del mezzo si sarebbe fermato per una frazione di secondo prima di accelerare e allontanarsi. Alcuni testimoni hanno subito chiamato il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. I sanitari hanno rianimato l’84enne poi accompagnata al pronto soccorso del Civico dov’è entrata in codice rosso. I primi accertamenti hanno evidenziato diverse fratture e un trauma cranico. La prognosi resta riservata.

Il diciasettenne, “Sono stato io, ho avuto paura”

Mentre gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale stavano effettuando rilievi e sequestrando le immagini riprese da alcune telecamere vicine, il diciassettenne è tornato nel luogo dell’incidente insieme al padre e alla madre. “Sono stato io, ho avuto paura e sono andato via”, avrebbe detto.

Denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso

I vigili hanno identificato il giovane poi denunciato per lesioni gravi e per omissione di soccorso.

Incidente in galleria sulla Messina-Catania

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla A18, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina, in direzione Messina. Lo scontro, che ha coinvolto cinque autovetture, è avvenuto all’interno della galleria “Sant’Antonio”.

I vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni sono intervenuti sul posto a partire dalle ore 12. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per assistere i feriti. La gravità della situazione ha reso necessario anche l’impiego dell’elisoccorso per uno dei coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche la polizia stradale e una squadra del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per gestire la viabilità e condurre i rilievi necessari.