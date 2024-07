Incidente mortale nella notte a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente nei pressi di un semaforo lungo l’asse viario poco prima di piazza XXV Aprile, prima delle 4 del mattino. A perdere la vita un ragazzo di ventisei anni che stava facendo rientro a casa con la moto dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale.

Da ricostruire la dinamica dell’incidente

L’incidente sarebbe stato autonomo. Pare che dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote il giovane sia andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica per poi finire sull’asfalto, mentre la moto è scivolata in avanti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica.

Il ragazzo morto sul colpo

Sul posto anche l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118 che però non può che constatare la morte del ragazzo: morte probabilmente immediata.

foto oggimilazzo.it

Travolto in bici vicino strada per Alcamo Marina, uomo in gravi condizioni a Villa Sofia

In gravi condizioni un anziano investito in sella alla sua bici da un’auto nella tarda mattinata di oggi. È accaduto sulla strada provinciale 55, a poche centinaia di metri dall’imbocco per Alcamo marina. Il ciclista, 70 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo con la prognosi sulla vita.

In seguito all’impatto ha subito numerose fratture, fra cui alcune anche di grave entità. Ad avere aperto un’indagine sull’episodio la polizia municipale. Stando alle prime ricostruzioni la bici era condotta da un uomo di 75 anni e sarebbe stata colpita da una Seat guidata da un altro anziano. Entrambi procedevano in direzione Alcamo marina.

Ancora non è chiaro se qualcuno possa aver fatto una manovra sbagliata. I rilievi dovranno chiarire soprattutto questo aspetto, vale a dire le eventuali violazioni commesse al codice della strada.