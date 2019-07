L'Isola si piazza all'undicesimo posto

Ci sono anche gli “Ainuzzi” e la manna tra le eccellenze del gusto che fanno della Sicilia una delle mete del turismo gastronomico italiano. Salgono al numero record di 5155 nel 2019 le “Bandiere del gusto” Made in Italy a tavola. La Sicilia si piazza all’undicesimo posto, con 244 bandiere, la stessa posizione dell’anno scorso. È quanto emerge dal nuovo censimento 2019 delle specialità che sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni.

Il report è stato presentato dalla Coldiretti all’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello con oltre diecimila agricoltori, mercati, agrichef con le ricette storiche ed esposizioni ad hoc per far conoscere e salvare i tesori nascosti del Made in Italy.

In Sicilia spiccano gli “Ainuzzi”, piccole scamorze di latte vaccino che riproducono nella loro forma animali autoctoni e come prodotto molto particolare è possibile assaporare la Manna, che non è quella che cade dal cielo, ma uno straordinario dolcificante naturale a basso contenuto di glucosio e fruttosio che si ottiene dagli alberi di frassino.