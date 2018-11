Qui potete trovare tutti gli orari che potete scaricare

Una corsa dalla città verso l’aeroporto alle 4 del mattino, giusto in tempo per riuscire a prendere i primi voli in partenza da Punta Raisi, un treno dal “Falcone-Borsellino” verso Palermo alle 00.30, cioè dopo che è atterrato l’ultimo aereo della giornata.

Sono ormai operativi i treni da e per l’aeroporto di Palermo da tutta la città.

ECCO QUI TUTTI GLI ORARI DEI TRENI