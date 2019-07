Traffico impazzito e difficoltà di accesso al porto di Palermo per chi doveva partire all’alba oggi a Palermo. A causa dello sversamento del carico da parte di un autocarro in transito avvenuto poco dopo le 4 del mattino è stato necessario chiudere l’intera arteria di via Francesco Crispi in un ampio tratto che va da Piazza dell’Ucciardone fino a Piazza XIII vittime.

la strada è sdrucciolevole e pericolosa e per questo intransitabile.le operazioni di messa in sicurezza non termineranno prima delle 9,30 del mattino con conseguenze imponenti sul traffico.

A gestire la situazione è la Polizia Municipale di palermo