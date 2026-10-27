Inaugurata nuova area lounge dell’aeroporto Falcone Borsellino: “Scalo cresce e Sicilia più attrattiva”

Redazione di

27/10/2026

Nasce la nuova area Lounge dell’aeroporto di Palermo con all’interno un nuovo ristorante e diverse altre attività. Ad inaugurarla, oggi, oltre ai vertici di Gesap, il Presidente della Regione renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Schifani: “Internazionalizzazione chiave per il futuro”

“L’internazionalizzazione rappresenta la vera chiave per il nostro futuro: oggi non esistono più confini e la Sicilia è pronta a giocare un ruolo da protagonista nello scenario globale. E in questo contesto, l’aeroporto di Palermo svolge una funzione fondamentale. Sono molto soddisfatto, quindi, di essere qui e di constatare la crescita dello scalo” ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando, questa mattina, all’inaugurazione della nuova area lounge “Prima Vista” dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Presenti i vertici di Gesap, il presidente Salvatore Burrafato, l’amministratore delegato Gianfranco Battisti, il direttore generale Carmelo Scelta, e l’arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – ha proseguito Schifani – al presidente Burrafato per il lavoro svolto nel segno della continuità e all’ad Battisti che, fin dal suo arrivo, ha saputo imprimere una forte accelerazione e un cambio di passo decisivo. I dati parlano chiaro: la destagionalizzazione sta già dando i primi significativi risultati. La Sicilia non deve essere vissuta soltanto come la regione del caldo e del mare, ma come una destinazione attrattiva durante tutto l’anno. Questa visione ci guida nelle diverse azioni messe in campo dal governo regionale, tra cui l’importante percorso per la riapertura dei complessi termali”.

Il progetto di privatizzazione dello scalo

Il presidente della Regione ha parlato anche del progetto di privatizzazione dello scalo palermitano: “Il modello misto a cui puntiamo prevede l’ingresso di un privato di qualità che servirà proprio a spingere ulteriormente la crescita». Un accenno anche al futuro dell’aeroporto di Comiso, nel Ragusano. «Stiamo programmando rilevanti investimenti strategici – ha aggiunto Schifani –. Entro un paio d’anni contiamo di disporre di un’area cargo pienamente operativa, fondamentale per potenziare l’export delle nostre produzioni d’eccellenza”.