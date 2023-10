La fontana si illuminerà ogni sera alle 20

Zampilli d’acqua seguono le note dell’inno di Mameli. Marina, la più grande fontana danzante d’Italia fa il suo esordio ufficiale durante l’inaugurazione del molo trapezoidale al Porto di Palermo. Si è messa così in evidenza l’opera artistica creativa e sostenibile realizzata da Forme d’Acqua Venice Fountains.

La fontana è incastonata nel laghetto urbano da 8.500 mila metri quadrati. Marina si illuminerà ogni sera alle 20.

I numeri di “Marina”, la fontana danzante

La fontana danzante musicale più grande d’Italia, “Marina”, che trasformerà il Marina Yachting del Porto di Palermo in un palcoscenico, grazie alle coreografie di acqua e luci che si

muovono al suono di alcune delle canzoni più popolari.

Si tratta di un’opera che intratterrà con spettacoli visivi e musicali, scelta dall’autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, per accogliere i suoi visitatori e la

città.

Come la sirena bambina narrata da Gianni Rodari nella favola “La Sirena di Palermo”, ‘Marina’ parla di amore, inclusione e unicità. La sostenibilità è l’elemento chiave di questo progetto: grazie all’impianto di filtrazione e ricircolo, l’acqua utilizzata è sempre la stessa, così da preservare questa importante risorsa. Anche i consumi elettrici sono minimi, in quanto la fontana è realizzata solo con tecnologie a risparmio energetico. La fontana ha 141 ugelli e 106 spot Led, controllati individualmente tramite tecnologia Dmx. Sessantaquattro ugelli, ciascuno illuminato, alimentati da due pompe a velocità controllabile, permettono di portare i getti d’acqua a 6 metri di altezza.

Il molo trapezoidale, un area riqualificata

La costruzione dell’opera del molo trapezoidale al porto di Palermo è costata 30 milioni dei 600 che saranno utilizzati per completare tutte le infrastrutture dello scalo palermitano. I lavori sono durati due anni. Per far nascere la nuova area, sono stati demoliti 30 mila metri cubi di strutture fatiscenti e abusive, due gru alte 54 metri, 29 silos ormai fuori uso.

L’ampia area verde e il laghetto artificiale sono un colpo d’occhio per chi arriva, una passeggiata di 26mila metri quadrati da percorrere a piedi o in bicicletta e nove moderni edifici. Realizzati inoltre un terminal aliscafi con annessi bar e biglietteria, tre ristoranti a bordo d’acqua nella nuova banchina che ospita 14 mega yacht da oltre 80 metri. Un convention center con 300 posti a sedere, un piccolo teatro che degrada verso il mare e il nuovo ristorante panoramico dello chef Natale Giunta. Tra le strutture commerciali nelle ‘stecche commerciali’ ci sono Villa Costanza Ciurma e la pizzeria Adorno, Giglio.com, Morettino, e l’accademia del Gambero Rosso che informerà, tra le altre cose, anche chef per le navi.

Stasera il primo spettacolo

Il primo spettacolo della fontana artistica si terrà stasera alle 19.30 di fronte a una platea istituzionale, nella quale saranno testimoni dell’importanza di questo evento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, che da subito ha creduto nell’opera, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

