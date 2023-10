Stasera il primo spettacolo

Il porto di Palermo celebra l’inaugurazione della riqualificazione della Marina Yachting. Tra i progetti più ambiziosi all’interno del molo trapezoidale c’è senza dubbio Marina, la fontana danzante musicale più grande d’Italia, un’opera artistica creativa e sostenibile realizzata da Forme d’Acqua Venice Fountains.

Molto più di un laghetto urbano

Molto più di un laghetto urbano, ma una fontana artistica ideata per accogliere con i suoi spettacoli visivi e musicali, con acqua e luci che danzano sulle note delle più belle canzoni di fama internazionale, da “Skyfall” di Adele a “Zitti e buoni” dei Måneskin.

Marina come la sirena bambina narrata da Gianni Rodari nella sua indimenticabile favola La Sirena di Palermo, che parla di amore, inclusione e unicità. La piccola sirena viene trovata da un povero pescatore di Palermo che la accoglie nella sua famiglia, e presto scoprirà la sua straordinaria dote di narrare vicende e storie di realtà e fantasia “di tutti i popoli e di tutti i tempi”. Allo stesso modo, la nostra Marina con le sue canzoni e i suoi getti danzanti incanta i passanti, i visitatori e i lavoratori del Porto di Palermo.

Stasera il primo spettacolo

Il primo spettacolo della fontana artistica si terrà stasera alle ore 19.30 di fronte a una platea istituzionale, nella quale saranno testimoni dell’importanza di questo evento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, che da subito ha creduto nell’opera, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Scelte tre canzoni

Per l’evento inaugurale sono state scelte tre canzoni, nelle quali sono riassunte tutte le capacità espressive, tecniche e tecnologiche della fontana, ottenute da un intenso lavoro di programmazione da parte dei tecnici programmatori di Forme d’Acqua assieme alla light designer arch. Simona Marta Favrin – FavrinDesign.

L’apertura dello show vede la partecipazione della ballerina Yuriko Nishihara, che interpreterà assieme alla fontana la canzone “Hold my hand” di Lady Gaga, colonna sonora del film “Top Gun: Maverick” (2022) e definita dalla cantante stessa “una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile”. Il fil rouge tra acqua e terra, tra fontana e ballerina è rappresentato da un ugello dinamico installato a terra in prossimità del bordo tra la piazza principale e il lago. A seguire l’interpretazione da parte della sola fontana delle canzoni “Dangerous” di David Guetta e “Con te partirò” di Andrea Boccelli.

Al termine dello show, verrà proiettato sul Water Screen della fontana il video del regista Carlo Fumo sulla riqualificazione dei porti dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale.

Orazio, “Marina offre il meglio della tecnologia e innovazione”

Gianluca Orazio, CEO Forme d’Acqua Venice Fountains sottolinea: “In Italia vantiamo l’importante primato di avere la fontana più bella del mondo, la fontana di Trevi, coprotagonista di numerosi film, primo fra tutti “La dolce vita” di Fellini. Palermo nel suo ruolo millenario di crocevia tra Oriente ed Occidente, da oggi accoglierà tutti coloro che transiteranno per il Porto di Palermo con “Marina”, la fontana danzante musicale più grande d’Italia, dove potete trovare il meglio della tecnologia e dell’innovazione in termini di sostenibilità e intrattenimento esperienziale”.

I numeri di Marina, la fontana danzante









La fontana artistica danzante musicale è un’opera sostenibile interamente progettata su misura per enfatizzare l’intrattenimento e l’emozionalità del Porto di Palermo. Sostenibilità è il fattore distintivo: grazie all’impianto di filtrazione e ricircolo, l’acqua utilizzata è sempre la stessa, così da preservare questa importante risorsa. Anche i consumi elettrici sono minimi, in quanto la fontana è realizzata solo con tecnologie a risparmio energetico studiate dai partner Oase Living Water e Teclumen.

La fontana conta un totale di 141 ugelli e 106 spot LED RGBW controllati individualmente tramite tecnologia DMX.

Il design presenta tre anelli concentrici con due ali laterali che escono dall’anello esterno più grande. Lungo la figura principale sono allineati 64 ugelli, ciascuno illuminato da uno spot LED e alimentato da due pompe a velocità controllabile, che permettono di portare i getti d’acqua a 6m di altezza. Un anello dinamico dal diametro 6m rende unica l’attrattività della fontana: 6 set generano getti e parabole ruotanti con altezza fino a 15m, dati dagli ugelli dinamici multidirezionali.

Nell’anello più piccolo sono disposti 6 ugelli ad aria compressa, con getti che possono raggiungere i 20m spinti da due gruppi di accumulo e pompaggio dell’aria posti a terra, composti da due compressori a vite che generano un particolare “effetto sparo”, ideali per valorizzare i passaggi salienti delle canzoni. Al centro è inserito un ugello Water Screen, che traccia per intero il diametro della fontana e si presta ad essere integrato a spettacoli multimediali di video proiezione, video mapping o laser show. In corrispondenza dei 64 ugelli sono inseriti altrettanti ugelli nebulizzatori da 80 micron per creare una coltre di nebbia scenografica e raffrescante.

La particolarità dell’impianto audio consiste nella collocazione dei 6 punti di emissione full range in prossimità della fontana, all’interno del lago, per garantire il massimo impatto sonoro, la perfetta sincronia con i giochi d’acqua e una copertura a 360° della diffusione sonora. Un quadro elettrico in 400V funge da unico centro di controllo e gestisce il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature. Il sistema è dotato di un controller, il quale integra il processo di progettazione e visualizzazione 3D in tempo reale. La selezione delle canzoni può essere gestita anche da smartphone, tablet o pc tramite MyFountain, l’app realizzata da Forme d’Acqua per la gestione da remoto delle sue fontane.

Chi ha lavorato al progetto

Le fontana è stata commissionata dall’azienda Cler – Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani Società Cooperativa e realizzata in collaborazione con il partner locale Ennegi Service srl.

Con questo grande lavoro di riqualificazione si è visto il recupero del vecchio molo commerciale in disuso, trasformandolo in polo di accoglienza turistica di élite per l’intera città di Palermo. Si tratta di una superficie complessiva di 60.000mq, dei quali ben 6.000mq sono coperti dal lago urbano, realizzato lungo il perimetro delle mura storiche del Castello a Mare, che accoglie la fontana artistica. Marina è più di una fontana: è simbolo di innovazione, creatività e sostenibilità che trasforma il cuore del Porto di Palermo in un palcoscenico mozzafiato. La sua inaugurazione è un passo significativo nella riqualificazione del Porto e nella valorizzazione della città di Palermo in destinazione turistica di prestigio.