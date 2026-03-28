Inaugurazione nuova Agenzia Complessa INPS di Monreale – Sarà inaugurata lunedì 30 marzo 2026 alle ore 12, la nuova Agenzia Complessa INPS di Monreale, ubicata presso i locali di via Benedetto D’Acquisto n. 5 (Villa Savoia).

“L’apertura dell’Agenzia Complessa di Monreale si inserisce nel più ampio piano di razionalizzazione e sviluppo delle strutture INPS operanti nella Regione – afferma il direttore regionale INPS Sicilia Sergio Saltalamacchia – adottato in coerenza con il Regolamento per l’attuazione del decentramento territoriale dell’Istituto. In Sicilia, siamo partiti da una approfondita analisi della domanda di servizio proveniente dai diversi segmenti di utenza e dai diversi ambiti territoriali, così come dal confronto tra la qualità attesa e quella erogata, tenendo nella debita considerazione anche la persistenza di specifiche criticità produttive e le caratteristiche dei territori di competenza, spesso molto diversi tra loro. Tutto questo – prosegue il direttore regionale Saltalamacchia – con l’obiettivo di sviluppare e potenziare le strutture territoriali, in un contesto che garantisca la migliore sostenibilità economica e gestionale possibile”.

“Sulla base del Piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto abbiamo creato, anche attraverso accorpamenti e trasformazioni che ci hanno permesso di potenziare i servizi e, nel contempo, di conseguire degli importanti risparmi di gestione, quattro nuove agenzie complesse in Sicilia. All’interno di questo processo – continua il direttore regionale Saltalamacchia – trova posto anche la nuova agenzia complessa di Monreale, posta, come le altre realtà omologhe, a servizio delle due macrocategorie di utenti (cittadini e famiglie, da un lato, ed aziende, dall’altro).

“Per l’agenzia complessa di Monreale parliamo di un bacino di oltre 198.000 abitanti e, a regime, di un numero di aziende di poco inferiore alle 13.000 unità – precisa il direttore provinciale di Palermo, Carmelo Sciuto – e, dunque, di una agenzia che è operativa sin da oggi e a beneficio di un’area vasta e variegata, che comprende parte del capoluogo e numerosi comuni limitrofi che si snodano lungo l’asse sud della cintura. Siamo sicuri che la nuova struttura possa contribuire senz’altro, con la sua presenza, a realizzare un assetto più corrispondente alle esigenze del territorio e delle comunità che vi insistono, oltre che a migliorare, attraverso una più equa distribuzione dei carichi di lavoro, la risposta alla domanda di servizio”.