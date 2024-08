Orazio Rubino è stato scelto per entrare a far parte del dipartimento nazionale Attività Produttive, Lavoro e Professioni, un ruolo che conferisce diritto di voto. Questa selezione arriva dopo una valutazione dei curricula di numerosi candidati provenienti da tutta Italia. Oltre a Rubino sono stati selezionati solo dieci giovani per ricoprire questo incarico.

Rubino scrive sul sito di Edy Tamajo: “La mia nomina rappresenta un’opportunità significativa per far sentire la voce dei giovani siciliani all’interno delle istituzioni nazionali. Inoltre, potrò collaborare a stretto contatto con l’assessore Edy Tamajo, approfondendo tematiche cruciali per lo sviluppo economico e professionale della regione. Il suo impegno per le attività produttive della nostra regione ha generato risultati tangibili, contribuendo a creare un ambiente favorevole alla crescita economica e all’innovazione. Ha dimostrato un’attenzione particolare alle esigenze delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. Grazie a iniziative mirate e a un dialogo costante con gli imprenditori, ha saputo individuare e promuovere politiche che favoriscono la crescita e la sostenibilità delle aziende regionali”.

Adozione pratiche sostenibili

Inoltre: “In un contesto economico sempre più complesso è necessaria una visione chiara e innovativa per portare significativi benefici alle imprese e al territorio. Un obiettivo deve essere creare sinergie tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale e la comunità. Un altro aspetto fondamentale è l’adozione di pratiche sostenibili. In un’epoca in cui l’attenzione all’ambiente è diventata imprescindibile, bisogna lavorare per incoraggiare le aziende a integrare la sostenibilità nei loro modelli di business”.

Coinvolgimento di altri giovani

“Questa posizione non solo mi permetterà di contribuire attivamente alla definizione delle politiche a favore del lavoro e delle attività produttive, ma sarà anche un’opportunità per coinvolgere altri giovani nella costruzione di un futuro migliore per la Sicilia. Metterò sul campo tutta la mia esperienza e il mio entusiasmo per portare avanti idee innovative e progetti che possano rispondere alle sfide del mercato del lavoro odierno”.

“Con nomina cercherò essere portavoce di sogni a espirazioni dei giovani”

E conclude: “Con questa nomina, non solo cercherò di rappresenta la provincia di Palermo, ma di farmi portavoce dei sogni e delle aspirazioni di tanti ragazzi, consolidando un ruolo di riferimento per la gioventù siciliana nel panorama politico nazionale. È fondamentale continuare a sostenere e valorizzare il lavoro fatto fino ad oggi, affinché le nostre imprese possano prosperare e affrontare le sfide del futuro con rinnovato vigore”.