L'emergenza in estate

Emendamento al Senato per un fondo da 40 milioni di euro destinato alla Sicilia e ai siciliani colpiti dall’emergenza incendi dello scorso agosto 2021. Lo rende noto su Facebook, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Verso l’ok del Senato

Il candidato sindaco renziano annuncia che il suo emendamento, che prevede un fondo di 40 milioni di euro come contributo in favore di tutti i soggetti colpiti dagli incendi della scorsa estate, è stato recepito dal governo e va verso l’approvazione del Senato.

L’inferno del 14 agosto

“Non era una photo opportunity quella del 14 agosto scorso. Non ne ho mai fatte. Eravamo sulle Madonie con gli agricoltori e gli allevatori in uno dei posti più belli del Palermitano. Gli incendi criminali avevano appena distrutto le loro terre, i loro pascoli, le loro aziende e le loro case”, dice Faraone.

Le polemiche sui social

“Ricordo gli occhi di tutti loro, avevano la dignità di ricominciare ma l’incertezza del come. Abbiamo promesso loro di impegnarci concretamente, e l’abbiamo fatto. Quando l’ho pubblicata su Facebook è stata oggetto di critiche, insulti. Dicevano che stavamo facendo la solita passerella dei politici”.

“Ma la prova provata che non stavamo facendo passerelle inutili – aggiunge – è quest’altra foto di stamattina che vi propongo. Perché noi quello che diciamo poi lo facciamo. Siamo concreti e la propaganda non ci piace. E a chi, intriso di qualunquismo ed antipolitica, in quei giorni, si affannava a ripetere che facevamo solo passerella non c’è risposta più concreta che l’emendamento, a mia firma, recepito dal governo, che spero verrà approvato la prossima settimana dal Senato.

Il patrimonio pubblico e privato, le attività commerciali che hanno subito delle ingenti perdite avranno per il 2022 un fondo di dotazione di 40 milioni di euro come contributo in favore di tutte queste categorie. Mai suono migliore fu quello delle parole accompagnate dai fatti”, conclude Faraone.