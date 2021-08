Intervento dei vigili del fuoco, forestali e protezione civile

La notte appena trascorsa è stata ancora caratterizzata da vasti incendi in provincia di Palermo. Le zone più colpite ancora le Madonie. Incendi sono divampati nella zona di Polizzi Generosa, Castellana Sicula, ancora Geraci.

Ettari di vegetazione sono andati in fumo.

Da questa mattina è tornata a bruciare una zona delle Petralie devastata nei giorni scorsi da decine di incendi che hanno distrutto ettari ed ettari di bosco e macchia mediterranea.

Per tutta la notte vigili del fuoco, forestali e operatori della protezione civile hanno cercato di proteggere aziende e abitazioni.

Un vasto incendio si è sviluppato nelle scorse ore a Caltabellotta (Agrigento), nel promontorio che delimita la via Roma, proprio all’ingresso del paese, interessando sterpaglie e zone adibite a pascolo.

Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Diverse persone sono scese in strada, nel timore che le loro case venissero avvolte dal fuoco. Sul posto per gli interventi di spegnimento stanno operando gli agenti del Corpo forestale, in attesa che i vigili del fuoco di Sciacca, al momento impegnati in un altro intervento, raggiungano la zona interessata dalle fiamme.

Il sindaco di Caltabellotta Calogero Cattano ha riferito che al momento la situazione sembra essere sotto controllo. La protezione civile non ha ritenuto necessario disporre alcun provvedimento di evacuazione dell’abitato. Le fiamme nel frattempo si stanno spostando verso nord. Si temono gravi conseguenze ambientali.