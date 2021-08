Il passeggero segnalato da una donna nello scalo

Ieri era risultato positivo durante il controlli Covid alla stazione centrale di Palermo. Un giovane palermitano di 30 anni questa mattina si era presentato in aeroporto per imbarcarsi nel volo per Milano.

Per sua sfortuna, ma per la salute di tutti i passeggeri del volo una signora che aveva fatto il tampone alla stazione centrale ieri mattina lo ha riconosciuto e lo ha segnalato alla polizia in aeroporto.

L’uomo è stato bloccato e portato nell’area Covid dove si eseguono i tamponi. Qui l’esame ha confermato la positività anche con un’alta carica virale.

Da parte della polizia è partita ala segnalazione in procura. L’uomo rischia una denuncia per epidemia colposa.