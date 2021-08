Gelarda e Pitarresi: "Piazza Grancancelliere una discarica"

“Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini ci siamo recati nel vicolo e nella piazza del Grancancelliere. Purtroppo la situazione è di notevole degrado, proprio a due passi, nel vero senso della parola, dal corso Vittorio Emanuele“, a dichiararlo il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda, e la consigliera della Prima Circoscrizione Maria Pitarresi.

“Ritrovo per tossicodipendenti”

“Sia la piazza che il vicolo sono delle discariche e non è una novità, con l’aggravante che entrambi si trovano a ridosso della scuola Rita Atria e il vicolo è a pochi metri da via Vittorio Emanuele, ed è anche ritrovo per tossicodipendenti”, continuano.

Non solo rifiuti, anche verde non curato

“Ma non è solo un problema di spazzatura: la pavimentazione con l’acciottolato è completamente distrutta mentre un grande albero pericoloso fa bella mostra di sé senza che nessuno se ne curi”.

“Il Sindaco Orlando ha miseramente fallito”

“Questo – proseguono – è il chiaro e tangibile segnale di come anche nel centro storico del sindaco Orlando e la sua giunta abbiamo miseramente fallito la loro missione. Non possiamo occuparci solo di quello che è alla vista dei turisti, comunque anche loro allietati in questi giorni da cumuli di spazzatura, dobbiamo occuparci anche dei luoghi dove vivono i palermitani”, concludono Gelarda e Pitarresi.

Cassaro pedonale, 6 ordinanze del Comune

Pochi giorni fa la decisione della Giunta Orlando di trasformare definitivamente il Cassaro da Ztl ad area pedonale. Sei ordinanze del Comune. Nello specifico, due ordinanze istituiscono e regolamentano l’area pedonale da piazza della Vittoria fino a piazza Villena; due ordinanze istituiscono e regolamentano l’area pedonale nel Cassaro Basso fino a piazza Marina; e due ordinanze istituiscono e regolamentano il transito di pochi autorizzati della ZTL da Porta nuova a piazza Vittoria. “È un passaggio memorabile che chiude un lungo percorso di limitazione del traffico veicolare in Centro storico” sottolineava il sindaco Leoluca Orlando.

A pochi metri da lì, il degrado.