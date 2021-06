L'attacco dell'opposizione

La Lega sfiducia il sindaco Leoluca Orlando e conferma quanto preannunciato pochi giorni fa. Lo comunica il capogruppo del Carroccio al Comune, Igor Gelarda che sottolinea: “Ho appena firmato la mozione di sfiducia al sindaco Orlando, alla cui stesura ho partecipato. Ho agito secondo la mia coscienza. Ieri il sindaco ha chiaramente detto che non si dimetterà, che era la cosa che gli aveva chiesto il centro destra. A questo punto la sfiducia è diventata un atto dovuto a Palermo e ai palermitani”.

Le motivazioni della sfiducia

Il consigliere comunale continua: “Ci sono oltre 900 bare che mi hanno imposto di firmare; ci sono tonnellate di spazzatura per strada, centinaia di km di manto stradale abbandonati e i ponti da troppi anni privi di manutenzioni che mi hanno obbligato a farlo”.

“Lo chiedono i palermitani stanchi”

E conclude: “A chiederlo sono i palermitani stufi dell’abbandono e della arroganza del sindaco. Ai colleghi consiglieri l’invito a fare l’unica scelta di amore e coerenza per Palermo: mandare a casa Orlando”.

Fratelli d’Italia “Ci appelliamo ai consiglieri di buona volontà”

Anche Fratelli d’Italia va all’attacco: “E’ stata consegnata oggi, presso la Segreteria generale del Comune di Palermo, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Leoluca Orlando. Primi firmatari il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Scarpinato e il consigliere di FdI Mimmo Russo”.

Continuano Scarpinato e Russo: “Il nostro partito è fedele alla parola data ai palermitani. Avevamo annunciato la mozione di sfiducia e adesso è realtà: ci appelliamo ai consiglieri comunali di buona volontà e che hanno a cuore le sorti della nostra città perché firmino la mozione e consentano di mandare a casa questa amministrazione comunale, la peggiore di sempre. Orlando dice che non si dimetterà mai? Lo sfiduceremo noi, consentendo ai cittadini di tornare a votare per liberarsi di questa Giunta. Ci auguriamo, inoltre, che tutto il Centro Destra firmi la mozione, senza tatticismi o timori di andare alle urne”.

La sfida lanciata dalla giunta al Consiglio Comunale

La mozione di sfiducia al sindaco, di fatto, è la risposta alla conferenza stampa della giunta che aveva additato, per bocca dell’assessore Catania, i consiglieri comunali di atteggiamento psicopatico mentre, per bocca del vice sindaco Fabio Giambrone, aveva invitato a presentare una mozione di sfiducia al sindaco. Una sorta di sfida al Consiglio. L’assunto era che le mozioni di sfiducia agli assessori non sono previste dal regolamento e non hanno effetti amministrativi. la giunta, di conseguenza, ne nega anche la portata politica. Unico atto possibile è la sfiducia al sindaco che, se accolta, causa la decadenza dell’intero Consiglio comunale.