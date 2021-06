Nuova tappa dello scontro istituzionale fra la giunta Orlando ed il Consiglio comunale. Dopo la sfiducia all’assessore Giusto Catania e dopo la conferenza stampa della giunta comunale ma senza la presenza del sindaco, lo scontro ha toccato i massimi storici.

La Lega prepara la sfiducia

“Sto provvedendo a definire, insieme ad alcuni alleati di centrodestra, una bozza del testo della mozione di sfiducia al sindaco Orlando – dice questa mattina il consigliere della Lega Igor Gelarda, responsabile regionale dei dipartimenti – entro lunedì il testo sarà pronto, e subito dopo ne proporremo la firma a tutti i consiglieri di buona volontà di questa città”.

La sfida lanciata dalla giunta al Consiglio Comunale

La mozione di sfiducia al sindaco, di fatto, è la risposta proprio alla conferenza stampa della giunta che aveva additato, per bocca dell’assessore Catania, i consiglieri comunali di atteggiamento psicopatico mentre, per bocca del vice sindaco Fabio Giambrone, aveva invitato a presentare una mozione di sfiducia al sindaco. Una sorta di sfida al Consiglio. L’assunto era che le mozioni di sfiducia agli assessori non sono previste dal regolamento e non hanno effetti amministrativi. la giunta, di conseguenza, ne nega anche la portata politica. Unico atto possibile è la sfiducia al sindaco che, se accolta, causa la decadenza dell’intero Consiglio comunale.

Una sfida ora raccolta

“Questa farsa politico-drammatica non può continuare – prosegue Gelarda – il consiglio comunale è ormai diventato un’arena, mentre la città è completamente bloccata. Sotto tutti i punti di vista”.

“Orlando deve andare a casa il prima possibile, questo è ciò che vogliono i palermitani e questo è ciò che ha chiesto a noi anche Matteo Salvini. Nessuna paura di tornare a votare, abbiamo lavorato unico obiettivo deve essere liberare la città” conclude Gelarda.

Le incognite della sfiducia

Intorno alla mozione, però, adesso bisogna raccogliere prima le firme per sostenerla e poi i voti per farla approvare. Il limite è legato ai tempi. Da un lato la mozione approvata chiudere ‘con ignominia’ il mandato di Orlando ma dall’altro accelererebbe i tempi per le elezioni e bisognerà comprendere se i partiti sono pronti per le candidature e la nuova campagna elettorale