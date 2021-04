La provocazione

Continua l’emergenza. Continua senza fine la difficile, a dir poco, situazione al cimitero dei Rotoli con oltre 800 bare in attesa di degna sepoltura. Montano preoccupazione e rabbia. Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega, chiede di svolgere una riunione del consiglio comunale proprio al camposanto. Una provocazione.

Gelarda, che ha riproposto questo invito dopo quello fatto a settembre scorso, ha comunicato: “Si è svolta oggi la riunione dei capigruppo durante la quale ho riproposto al presidente del consiglio Totò Orlando, come avevo già fatto a settembre scorso, che la prossima riunione del consiglio comunale si svolga all’interno del cimitero dei Rotoli”.

Ha poi aggiunto ponendo l’accento su una situazione davvero complicata: “Siamo ancora in piena emergenza, con l’aggravante che si sta avvicinando la stagione calda, e non è cambiato assolutamente nulla. Le bare in attesa di essere sepolte hanno superato il numero di 800, mentre non si vede nessuna soluzione concreta all’orizzonte”.

L’esponente cittadino della Lega ha concluso: “Io credo che in questo momento il consiglio comunale non possa e non debba occuparsi di altro se prima non affronta e risolve questa vergogna. Credo che sarebbe un atto dovuto nei confronti di questi concittadini morti, ma anche nei confronti dei loro familiari. Una richiesta forte ma dettata anche da una situazione forte, causata dalla totale incapacità di questa amministrazione comunale di affrontare e risolvere il problema”.

Problemi per i crolli

A fine marzo è arrivata un’altra tegola sulla gestione del cimitero dei Rotoli. L’amministrazione comunale ha dovuto dichiarare inagibile ai visitatori una vasta porzione di terreno che ospita centinaia di sepolture, tra cui cappelle gentilizie. Transenne e avvisi impedivano a chiunque l’accesso, tranne ai seppellitori.

Poi l’ingresso non era consentito nemmeno agli addetti ai lavori. Costringendo da inizio marzo anche le famiglie proprietarie di tombe gentilizie a rinunciare a offrire una degna sepoltura ai propri cari. Poi il “cambio programma pubblicato sul sito istituzionale. L’accesso nell’area “off limits” è stata di nuovo possibile per garantire le tumulazioni.