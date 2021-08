Le temperature sfioreranno i 40 gradi ovunque

Ondate di calore da bollino rosso a Palermo per le giornate del 12 e 13 agosto

Nel capoluogo siciliano prevista una temperatura percepita fino a 39 gradi

A Catania e Messina sarà bollino giallo ma i valori massimi saranno molto alti

Rischio incendi elevato in otto province dell’isola

L’afa non molla la presa in Sicilia. E quella di domani, giovedì 12 agosto, sarà una nuova giornata da bollino rosso a Palermo per via delle ondate di calore. Secondo il nuovo avviso della protezione civile regionale (il 171), le temperature percepite arriveranno fino a 39 gradi. Bollino rosso anche per venerdì 13 agosto ma con valori leggermente in discesa: 37 gradi.

Bollino giallo a Catania e Messina e temperature alte

Anche a Catania sono previsti 39 gradi ma le ondate di calore, secondo il bollettino, sono di livello 1 (giallo). Stesso livello di pericolosità a Messina ma sono previsti 38 gradi di massima percepita.

Per il 13 agosto la situazione non cambierà di molto: in entrambi i centri persisterà il bollino giallo ma le temperature dovrebbero limarsi. Le previsioni, infatti, dicono 38 gradi nel capoluogo etneo, 37 nella città dello Stretto.

Rischio incendi elevato in otto province

Per il 12 agosto ben otto province su nove sono a rischio elevato di roghi. Previsione di pericolosità alta e livello d’attenzione ovunque tranne nel Messinese dove è prevista una pericolosità media ed un livello di preallerta arancione.

Roghi a Pergusa, la gente è per strada

Nel pomeriggio un vero e proprio inferno di fiamme e fumo ha avvolto Pergusa, nell’Ennese. Nonostante il lavoro incessante di due elicotteri e un canadair le fiamme hanno circondato un residence con decine di edifici ed appartamenti.

La gente è scappata da casa ed è per strada. Le fiamme hanno lambito l’hotel Garden mentre sono a poche decine di metri dal villaggio del fanciullo, una struttura che fino a qualche anno fa accoglieva orfani ed oggi in parte accoglie migranti. A lavoro decine di volontari, la forestale, la protezione civile, i vigili del fuoco.

L’incendio con vari punti di fuoco minaccia alcune abitazioni in contrada Parasporino, Cannavò e Jacopo. Due famiglie sono state fatte allontanare dalle abitazioni.